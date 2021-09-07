7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 7 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0023 до Br2,5179 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0067 - его курс составил Br2,9894 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0079 и составил Br3,44 за 100 российских рублей.-0-

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