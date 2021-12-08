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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 8 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0022 до Br2,5464 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0011 - его курс составил Br2,8747 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0167 и составил Br3,4512 за 100 российских рублей.-0-
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