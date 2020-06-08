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08 июня 2020, 13:35

Доллар и евро на торгах 8 июня подешевели, российский рубль подорожал

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Доллар и российский рубль на торгах 5 июня подешевели, евро подорожал
Доллар и евро на торгах 4 июня подорожали, российский рубль подешевел

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 8 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0079 до Br2,3732 за $1 (5 июня - Br2,3811 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0192 до Br2,6836 за 1 евро (5 июня - Br2,7028 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0069 до Br3,4764 за 100 российских рублей (5 июня - Br3,4695 за 100 российских рублей).-0-

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