8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 8 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0079 до Br2,3732 за $1 (5 июня - Br2,3811 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0192 до Br2,6836 за 1 евро (5 июня - Br2,7028 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0069 до Br3,4764 за 100 российских рублей (5 июня - Br3,4695 за 100 российских рублей).-0-

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