8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 8 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1219 (6 ноября - Br2,1211 за $1).
Евро подорожал на Br0,0031 до Br2,425 (6 ноября - Br2,4219 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0123 до Br3,2034 за 100 российских рублей (6 ноября - Br3,2157 за 100 российских рублей).-0-
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