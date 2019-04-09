9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился сегодня на Br0,0119 и составляет Br2,1278 за $1 (на торгах 8 апреля - Br2,1397 за $1).
Евро подешевел на Br0,004 до Br2,3984 за 1 евро (8 апреля - Br2,4024 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0138 до Br3,2865 за 100 российских рублей (8 апреля - Br3,2727 за 100 российских рублей).-0-
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