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09 июля 2021, 13:23

Доллар и евро на торгах 9 июля подешевели, российский рубль подорожал

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Белорусский рубль на торгах 8 июля ослаб к трем основным валютам
Доллар и евро на торгах 7 июля подорожали, российский рубль подешевел

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0178, до Br2,5743 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0147 - его курс составил Br3,0502 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0113 и составил Br3,4617 за 100 российских рублей.-0-

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