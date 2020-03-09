9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,1122 до Br2,3518 за $1 (на торгах 6 марта - Br2,2396 за $1).

Курс евро вырос на Br0,1572 до Br2,675 за 1 евро (6 марта - Br2,5178 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,1587 и стоит Br3,1628 за 100 российских рублей (6 марта - Br3,3215 за 100 российских рублей).-0-

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