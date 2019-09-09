9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0082, его курс составляет Br2,0989 за $1 (на торгах 6 сентября - Br2,1071 за $1).

Евро подешевел на Br0,0125 и стоит Br2,3146 за 1 евро (6 сентября - Br2,3271 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0075 до Br3,2014 за 100 российских рублей (6 сентября - Br3,1939).-0-

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