Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 11 октября, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился сегодня на Br0,0114 до Br2,0505 за $1 (на торгах 10 октября - Br2,0619 за $1).
Евро подешевел на Br0,0125 и стоит Br2,259 за 1 евро (10 октября - Br2,2715 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0092 и составляет Br3,1936 за 100 российских рублей (10 октября - Br3,1844).-0-