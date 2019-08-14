14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 14 августа, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0004, его курс составляет Br2,0415 за $1 (на торгах 13 августа - Br2,0419 за $1).
Евро подешевел на Br0,0025 и стоит Br2,2819 за 1 евро (13 августа - Br2,2844 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0167 до Br3,1296 за 100 российских рублей (13 августа - Br3,1129).-0-
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