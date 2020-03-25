25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 25 марта, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0211 до Br2,5789 за $1 (на торгах 24 марта - Br2,6 за $1).

Курс евро снизился на Br0,027 до Br2,7904 за 1 евро (24 марта - Br2,8174 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0246 и стоит Br3,3242 за 100 российских рублей (24 марта - Br3,2996 за 100 российских рублей).-0-

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