Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 31 марта, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0167 до Br2,5856 за $1 (на торгах 30 марта - Br2,6023 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0347 до Br2,8446 за 1 евро (30 марта - Br2,8793 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,031 и стоит Br3,291 за 100 российских рублей (30 марта - Br3,26 за 100 российских рублей).-0-