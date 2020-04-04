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04 апреля 2020, 13:19

Доллар и евро подешевели на торгах 4 апреля, российский рубль подорожал

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Доллар и евро подешевели на торгах 3 апреля, российский рубль подорожал
Доллар и евро подешевели на торгах 2 апреля, российский рубль подорожал

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 4 апреля, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0124 до Br2,5722 за $1 (на торгах 3 апреля - Br2,5846 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0146 до Br2,7797 за 1 евро (3 апреля - Br2,7943 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0017 и стоит Br3,3586 за 100 российских рублей (3 апреля - Br3,3569 за 100 российских рублей).-0-

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