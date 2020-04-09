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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 9 апреля, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0352 до Br2,516 за $1 (на торгах 8 апреля - Br2,5512 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0351 до Br2,7364 за 1 евро (8 апреля - Br2,7715 за 1 евро).
Российский рубль стал дороже на Br0,0075 и стоит Br3,3744 за 100 российских рублей (8 апреля - Br3,3669 за 100 российских рублей).-0-