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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 1 апреля, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0117 до Br2,5973 за $1 (на торгах 31 марта - Br2,5856 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0032 до Br2,8478 за 1 евро (31 марта - Br2,8446 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0041 и стоит Br3,2869 за 100 российских рублей (31 марта - Br3,291 за 100 российских рублей).-0-