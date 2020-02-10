10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 10 февраля, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0085 до Br2,1847 за $1 (на торгах 7 февраля - Br2,1762 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0063 и стоит Br2,392 за 1 евро (7 февраля - Br2,3857 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0023 и составляет Br3,4246 за 100 российских рублей (7 февраля - Br3,4269).-0-

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