19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 19 августа, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0054, его курс составляет Br2,0524 за $1 (на торгах 16 августа - Br2,047 за $1).

Евро подорожал на Br0,0045 и стоит Br2,2759 за 1 евро (16 августа - Br2,2714 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0191 до Br3,0842 за 100 российских рублей (16 августа - Br3,1033).-0-

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