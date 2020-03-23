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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 23 марта, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0805 до Br2,6396 за $1 (на торгах 20 марта - Br2,5591 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0679 до Br2,83 за 1 евро (20 марта - Br2,7621 за 1 евро).
Российский рубль снизился на Br0,0062 и стоит Br3,2698 за 100 российских рублей (20 марта - Br3,276 за 100 российских рублей).-0-