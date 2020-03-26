26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 26 марта, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0111 до Br2,59 за $1 (на торгах 25 марта - Br2,5789 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0383 до Br2,8287 за 1 евро (25 марта - Br2,7904 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0285 и стоит Br3,2957 за 100 российских рублей (25 марта - Br3,3242 за 100 российских рублей).-0-

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