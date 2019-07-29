29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 29 июля, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня стал дороже на Br0,0072, его курс составляет Br2,0343 за $1 (на торгах 26 июля - Br2,0271 за $1).

Евро подорожал на Br0,0041 и стоит Br2,2617 за 1 евро (26 июля - Br2,2576 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0084 до Br3,2044 за 100 российских рублей (26 июля - Br3,2128).-0-

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