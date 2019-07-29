29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 29 июля, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня стал дороже на Br0,0072, его курс составляет Br2,0343 за $1 (на торгах 26 июля - Br2,0271 за $1).
Евро подорожал на Br0,0041 и стоит Br2,2617 за 1 евро (26 июля - Br2,2576 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0084 до Br3,2044 за 100 российских рублей (26 июля - Br3,2128).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2617 BYN
|2.26 BYN
|2.265 BYN
|USD
|2.0343 BYN
|2.033 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.2044 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN