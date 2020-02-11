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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
11 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 11 февраля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0077 до Br2,1924 за $1 (на торгах 10 февраля - Br2,1847 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0002 и составляет Br2,3918 за 1 евро (10 февраля - Br2,392 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,004 и составляет Br3,4286 за 100 российских рублей (10 февраля - Br3,4246).-0-