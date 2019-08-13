13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 13 августа подешевели, курс евро не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0009, его курс составляет Br2,0419 за $1 (на торгах 12 августа - Br2,0428 за $1).

Курс евро не изменился и составляет Br2,2844 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0062 до Br3,1129 за 100 российских рублей (12 августа - Br3,1191).-0-

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