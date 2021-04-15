Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 15 апреля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0024, до Br2,6121 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0015, его курс составил Br3,126 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0518 и составил Br3,4019 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах