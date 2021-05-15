15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 15 мая подешевели, евро - подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0041 до Br2,5215 за $1.

Евро стал дороже на Br0,001, его курс составил Br3,0606 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,008 и составил Br3,4062 за 100 российских рублей.-0-

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