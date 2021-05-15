Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 15 мая подешевели, евро - подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0041 до Br2,5215 за $1.
Евро стал дороже на Br0,001, его курс составил Br3,0606 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,008 и составил Br3,4062 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах