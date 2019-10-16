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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 16 октября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0001 до Br2,05 за $1 (на торгах 15 октября - Br2,0501 за $1).
Евро подорожал на Br0,0021 и стоит Br2,2619 за 1 евро (15 октября - Br2,2598 за 1 евро).
Курс российского рубля упал на Br0,0045 и составляет Br3,1842 за 100 российских рублей (15 октября - Br3,1887).-0-