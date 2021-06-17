17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 17 июня подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0253 до Br2,5207 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0137 - его курс составил Br3,0125 за 1 евро.

Курс российского рубля увеличился на Br0,0083 и составил Br3,4756 за 100 российских рублей.-0-

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