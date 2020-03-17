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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 17 марта подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0037 до Br2,3673 за $1 (на торгах 16 марта - Br2,3636 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0056 до Br2,6335 за 1 евро (16 марта - Br2,6391 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0219 и стоит Br3,1913 за 100 российских рублей (16 марта - Br3,1694 за 100 российских рублей).-0-