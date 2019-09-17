17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 17 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня вырос на Br0,0068 до Br2,0506 за $1 (на торгах 16 сентября - Br2,0438 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0043 и стоит Br2,2583 за 1 евро (16 сентября - Br2,2626 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0006, его курс составляет Br3,1996 за 100 российских рублей (16 сентября - Br3,199).-0-

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