19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 19 апреля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0005, до Br2,596 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0058, его курс составил Br3,114 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0308 и составил Br3,4055 за 100 российских рублей.-0-

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