19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 19 ноября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0044 и составляет Br2,1058 (16 ноября - Br2,1102 за $1).
Евро подорожал на Br0,0091 до Br2,4041 (16 ноября - Br2,395 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0026 до Br3,1947 за 100 российских рублей (16 ноября - Br3,1973 за 100 российских рублей).-0-
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