2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 2 апреля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0032 и составляет Br2,1414 за $1 (на торгах 1 апреля - Br2,1382 за $1).

Евро подешевел на Br0,0036 до Br2,3991 за 1 евро (1 апреля - Br2,4027 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0042 до Br3,2729 за 100 российских рублей (1 апреля - Br3,2687 за 100 российских рублей).-0-

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