2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 2 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0069, его курс составляет Br2,1049 за $1 (на торгах 30 августа - Br2,098 за $1).

Евро подешевел на Br0,0038 и стоит Br2,3122 за 1 евро (30 августа - Br2,316 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0026 до Br3,1603 за 100 российских рублей (30 августа - Br3,1577).-0-

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