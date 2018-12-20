20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 20 декабря подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0049 и составляет Br2,1255 (19 декабря - Br2,1304 за $1).

Евро вырос на Br0,0027 до Br2,4299 (19 декабря - Br2,4272 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0163 до Br3,1563 за 100 российских рублей (19 декабря - Br3,1726 за 100 российских рублей).-0-

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