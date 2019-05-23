23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 23 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,004 до Br2,0797 за $1 (на торгах 22 мая - Br2,0757 за $1).

Евро подешевел на Br0,0002 до Br2,3158 за 1 евро (на торгах 22 мая - Br2,316 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,001 и составляет Br3,2244 за 100 российских рублей (22 мая - Br3,2234 за 100 российских рублей).-0-