23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 23 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,004 до Br2,0797 за $1 (на торгах 22 мая - Br2,0757 за $1).
Евро подешевел на Br0,0002 до Br2,3158 за 1 евро (на торгах 22 мая - Br2,316 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,001 и составляет Br3,2244 за 100 российских рублей (22 мая - Br3,2234 за 100 российских рублей).-0-
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