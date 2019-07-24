24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 24 июля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подорожал на Br0,0057 до Br2,0282 за $1 (на торгах 23 июля - Br2,0225 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0039 и составил Br2,2585 за 1 евро (23 июля - Br2,2624 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на 0,009 до Br3,2129 за 100 российских рублей (23 июля - Br3,2039).-0-
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