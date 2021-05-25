Доллар и российский рубль на торгах 25 мая подешевели, евро подорожал

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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 26 мая подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0053, до Br2,5039 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0074 - его курс составил Br3,0685 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0012 и составил Br3,4117 за 100 российских рублей.-0-
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