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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 февраля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0038 до Br2,234 за $1 (на торгах 26 февраля - Br2,2378 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0072 и стоит Br2,4406 за 1 евро (26 февраля - Br2,4334 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0112 и составляет Br3,4025 за 100 российских рублей (26 февраля - Br3,4137 за 100 российских рублей).-0-