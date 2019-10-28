28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 28 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0018 до Br2,0471 за $1 (на торгах 25 октября - Br2,0453 за $1).

Евро подешевел на Br0,003 и стоит Br2,27 за 1 евро (25 октября - Br2,273 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0106 и составляет Br3,207 за 100 российских рублей (25 октября - Br3,1964).-0-

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