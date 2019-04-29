29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 29 апреля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня снизился на Br0,0015 и составляет Br2,1089 за $1 (на торгах 26 апреля - Br2,1104 за $1).
Евро вырос на Br0,0023 до Br2,3528 за 1 евро (26 апреля - Br2,3505 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,002 до Br3,2594 за 100 российских рублей (26 апреля - Br3,2614 за 100 российских рублей).-0-
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