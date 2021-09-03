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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 3 сентября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0025 до Br2,5123 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0031 - его курс составил Br2,9823 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0016 и составил Br3,4515 за 100 российских рублей.-0-
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