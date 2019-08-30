30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 30 августа подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0057, его курс составляет Br2,098 за $1 (на торгах 29 августа - Br2,0923 за $1).

Евро подешевел на Br0,0015 и стоит Br2,316 за 1 евро (29 августа - Br2,3175 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0208 до Br3,1577 за 100 российских рублей (29 августа - Br3,1369).-0-

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