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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 30 марта подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0014, до Br2,6242 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0096, его курс составил Br3,0809 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0052 и составил Br3,464 за 100 российских рублей.-0-
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