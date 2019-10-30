Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 30 октября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0011 до Br2,0544 за $1 (на торгах 29 октября - Br2,0555 за $1).
Евро подорожал на Br0,0057 и стоит Br2,284 за 1 евро (29 октября - Br2,2783 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0032 и составляет Br3,2188 за 100 российских рублей (29 октября - Br3,222).-0-