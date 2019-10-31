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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 31 октября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0027 до Br2,0517 за $1 (на торгах 30 октября - Br2,0544 за $1).
Евро подорожал на Br0,0058 и стоит Br2,2898 за 1 евро (30 октября - Br2,284 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2145 за 100 российских рублей (30 октября - Br3,2188).-0-