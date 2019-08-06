6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 6 августа подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0037, его курс составляет Br2,0526 за $1 (на торгах 5 августа - Br2,0563 за $1).
Евро подорожал на Br0,0114 и стоит Br2,3013 за 1 евро (5 августа - Br2,2899 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0141 до Br3,1497 за 100 российских рублей (5 августа - Br3,1638).-0-
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