6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 6 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0123 до Br2,4527 за $1 (5 мая - Br2,4404 за $1).

Курс евро снизился на Br0,007 до Br2,6518 за 1 евро (5 мая - Br2,6588 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0158 до Br3,3099 за 100 российских рублей (5 мая - Br3,2941 за 100 российских рублей).-0-

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