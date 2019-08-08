8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 8 августа подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0043, его курс составляет Br2,0444 за $1 (на торгах 7 августа - Br2,0487 за $1).

Евро подорожал на Br0,0003 и стоит Br2,293 за 1 евро (7 августа - Br2,2927 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0103 до Br3,1378 за 100 российских рублей (7 августа - Br3,1481).-0-

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