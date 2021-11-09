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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 9 ноября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0054, до Br2,4433 за $1.
Евро стал дороже на Br0,003 - его курс составил Br2,8347 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,001 и составил Br3,4307 за 100 российских рублей.-0-
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