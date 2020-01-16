16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль подешевели на торгах 16 января, курс евро вырос. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0001 до Br2,1247 за $1 (на торгах 15 января - Br2,1248 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0043 и стоит Br2,3692 за 1 евро (15 января - Br2,3649 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0059 и составляет Br3,4523 за 100 российских рублей (15 января - Br3,4582).-0-

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