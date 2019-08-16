16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль подорожали на торгах 16 августа, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0013, его курс составляет Br2,047 за $1 (на торгах 15 августа - Br2,0457 за $1).

Евро подешевел на Br0,0088 и стоит Br2,2714 за 1 евро (15 августа - Br2,2802 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,004 до Br3,1033 за 100 российских рублей (15 августа - Br3,0993).-0-

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